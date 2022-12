Rheuma-Liga Südtirol: Nachhaltige Unterstützung für die Zerbrechlichen

Die Rheuma-Liga sagt „Danke!“

„Was gibt es Nachhaltigeres als Gutes für unsere Kinder zu tun?“, so lautet das Credo von Christian Girardi. Insgesamt werden 4 Organisationen unterstützt, die sich um das Wohl und die Gesundheit erkrankter Kinder kümmern.Ganz konkret werden mit der Spende folgende Organisationen unterstützt: Verein Kinderherz Südtirol, Mukoviszidose Hilfe Südtirol, Verein Frühgeborene Südtirol und Rheuma-Kids.„Wir möchten uns ganz herzlich bei den großzügigen Spendern für die tolle Unterstützung bedanken. Diese gelebte Solidarität bestärkt uns in dem, was wir tun: Wir möchten für alle jene Mitmenschen da sein, die gesundheitlich unter der Volkskrankheit Rheuma leiden. Ganz besonders liegt uns das Schicksal der Kinder (organisiert im Netzwerk Rheuma-Kids) und der Jugendlichen (organisiert im Netzwerk Young Rheumatics) am Herzen. Ebenso wichtig ist uns seit jeher die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen im Gesundheitsbereich. Ganz nach unserem Motto: Gemeinsam sind wir stark“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz, Birgit Kaschta, Sprecherin der Rheuma-Kids und Andreas Varesco, Geschäftsführer der Rheuma-Liga.