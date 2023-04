Rheuma-Liga Südtirol zu Gast in Wolkenstein

Raimund Vinatzer, Lidia Delazer, Rudolf Mussner, Lydia Pittscheider, Dr. Bernd Raffeiner, Helga Demetz, Birgit Kaschta - Foto: © Rheuma-Liga

Bei Diagnosestellung wird häufig nicht an Rheuma gedacht

Nach der Begrüßung durch die Vertreter der KVW-Ortsgruppe stellte die Rheuma-Liga Südtirol ihr Angebot vor, das unter anderem die beliebten Wassergymnastik-Kurse beinhaltet.Außerdem wurden die neuen Projekte zum Thema „Osteoporose“ und der „Vorteilsflyer“ vorgestellt. Die von der Rheuma-Liga zahlreich angebotenen Kursen bieten eine gute Möglichkeit, sich die Beweglichkeit zu erhalten, betonte Dr. Raffeiner. Er führte aus, dass regelmäßige Bewegung bei Rheumatikern ein entscheidender Faktor im Kampf gegen Schmerzen und Steifigkeit der Gelenke sei.Dr. Raffeiner verdeutlichte in seinem Vortrag sehr genau, dass Rheuma eine Krankheit mit vielen Gesichtern sei. Rheuma werde in 4 große Hauptgruppen unterteilt. Zum Beispiel gebe es die degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen, unter welche die Arthrose falle. Weiter gebe es die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, wozu Arthritis gehöre. Ebenso ging Dr. Raffeiner auf die Stoffwechselerkrankungen ein, zu denen Gicht und Osteoporose zählen.Eine weitere Gruppe rheumatischer Erkrankungen werden unter dem Begriff Weichteilrheumatismus zusammengefasst. Dazu zählt auch die Erkrankung Fibromyalgie.Nach diesem Überblick ging Dr. Raffeiner in seinem Vortrag ausführlicher auf entzündliche Arthritis bei Kindern und Jugendlichen ein. Er wies auf die Symptome hin, da bei Kindern bei einer Diagnosestellung häufig nicht an Rheuma gedacht werde. Im Anschluss beantworteten Dr. Raffeiner und die Vertreterin der Rheuma-Liga, Birgit Kaschta, die Fragen der Besucher.„Wir danken der KVW-Ortsgruppe Wolkenstein dafür, dass sie die Volkskrankheit Rheuma zum Thema gemacht hat. In Südtirol gibt es tausende Betroffene, weshalb Aufklärung und Information sehr wichtig sind. Rheuma kann jeden treffen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen. Der Früherkennung der Krankheit und der gelenkschonenden Bewegung kommen große Bedeutung zu. Die Rheuma-Liga möchte auch in Gröden die Bewegungstherapie ausbauen. Interessierte können sich gerne bei der Rheuma-Liga melden.“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz, Vorstandsmitglied Birgit Kaschta und Geschäftsführer Andreas Varesco.