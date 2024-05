Ridnaun: Hof wird evakuiert – Wanderweg gesperrt – VIDEO

„Auch der Wanderweg ist bereits geschlossen und bleibt geschlossen“

Der Lechner-Hof (eingekreist) muss evakuiert werden. Der Hof darüber ist nicht bewohnt. - Foto: © sor

Laut Gutachten könnte ein größerer Bergfels ins Tal krachen

Es sei mittlerweile zu gefährlich, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Ratschings, Sebastian Helfer, zu STOL. Er habe das geologische Gutachten erhalten und am heutigen Mittwoch wird er die Evakuierung des Lechner-Hofes anordnen.Der Lechner-Hof befindet sich neben dem Graben, an dem es in den vergangenen Wochen fast täglich zu Steinschlägen gekommen ist. Auch ein Wanderweg befindet sich in diesem Gebiet. „Auch dieser ist bereits geschlossen und bleibt geschlossen“, so Helfer.Wie lange die Evakuierung und die Sperrung des Wanderwegs aufrechtbleibt, könne der Bürgermeister nicht sagen. Er geht aber davon aus, dass heuer sicher nicht mehr geöffnet bzw. das Haus bewohnbar sein wird.Laut einem geologischen Gutachten, das vor einiger Zeit gemacht worden ist, bestehe nämlich die Gefahr, dass nicht nur einige Steine abbrechen, sondern ein großer Bergfelsen. Die Gefahr erhöht sich meistens in den Sommermonaten, wenn es öfters zu längeren Gewittern oder Regenschauern kommt, und der Boden aufgeweicht wird.