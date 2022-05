Riffian: Junge Mutter stirbt plötzlich – Große Anteilnahme

Am 20. April ist Carolina Prugger geb. Unterthurner im Alter von nur 29 Jahren an den Folgen einer Lungenembolie gestorben. Sie hinterlässt den Ehemann und 2 kleine Kinder (3 und 0,5 Jahre).Die Verstorbene hatte erst kürzlich wieder angefangen zu arbeiten.Die Familie hat vor 3 Jahren ihr Eigenheim errichtet.Ein besonders schmerzlicher Moment, eine schwierige Zeit, in der die Familie große Unterstützung und neue Hoffnung braucht.Spenden können über die Spendenkonten des „Bäuerlichen Notstandsfonds EO“ unter dem Kennwort „Carolina (Riffian)“ eingezahlt werden.Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent der Familie Prugger zugute.Die Spenden an den BNF können von Privatpersonen und von Betrieben in der Einkommenssteuererklärung abgesetzt werden.