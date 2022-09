Riffian: Motorradfahrer fährt auf Auto auf – leicht verletzt

Um kurz vor 13 Uhr ging der Alarm ein. Der Motorradfahrer war auf der Jaufenstraße in Richtung Meran unterwegs, als er bei der Kreuzung nach Vernuer auf ein Auto auffuhr, stürzte und sich an der Hand verletzte. Sofort rückten sämtliche Einsatzkräfte aus.Das Weiße Kreuz versorgte den Verletzten an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend in das Krankenhaus von Meran. Die Freiwillige Feuerwehr Riffian kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Die Behörden ermittelten den Unfallhergang.