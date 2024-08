Ritten: 94-Jähriger ausgeraubt – Er geht zu Boden

„ Die Carabinieri bieten mit ihrem täglichen Einsatz den Bürgern, insbesondere den schwächeren Bevölkerungsgruppen wie den älteren Menschen, einen wirksamen Dienst, der sie schützt und ihnen Sicherheit gibt. ” — Oberstleutnant Raffaele Rivola, Carabinieri-Landeskommandant

Zeugen hatten Alarm geschlagen – nur wenige Minuten nach dem Überfall : In einem Restaurant am Ritten hatte der ausländische Staatsbürger die Geldbörse des einheimischen Senioren gestohlen. 140 Euro waren darin. Dann stieß er den 94-Jährigen zu Boden, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Die Zeugen lieferten eine genaue Täterbeschreibung und die Carabinieri begannen sofort mit der Fahndung. Wenige Minuten später entdeckten sie ihn auf der Straße. Er trank dort aus einer Weinflasche.Der Mann wurde festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht. Nach der Haftprüfung wurde der Täter unter Hausarrest gestellt.