Roberto Maroni ist tot

Roberto Maroni (rechts) war die rechte Hand von Lega-Gründer Umberto Bossi (links). - Foto: © ANSA / DANIEL DAL ZENNARO / daz

Roberto Maroni kam am 15. März 1955 in Varese auf die Welt. Schon früh zog es ihn in die Politik. Maroni galt als rechte Hand von Lega-Gründer Umberto Bossi und als zweiter Mann in der Partei.Berichten zufolge starb Maroni in seinem Haus in Varese, wo er auch seine letzten Monate verbrachte.Roberto Maroni war verheiratet, hatte 2 Kinder, war Jurist und leitete die Rechtsabteilung der italienischen Zentrale eines multinationalen US-Konzerns.Neben seiner Leidenschaft für den Fußballklub AC Milan war Maroni auch begeisterter Musikfan und spielte selbst Saxophon in einer Band.Maroni war 3 Mal Minister, Vizepremier und Präsident der Region Lombardei.Er hatte sich im Jahr 2021, als seine Krankheit diagnostiziert wurde, aus der Politik zurückgezogen.