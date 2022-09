Rom: Bombenalarm im Gesundheitsministerium

Ein beängstigender Morgen für die Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums in Rom. Um 10.20 Uhr ging ein anonymer Anruf bei der Telefonzentrale des Ministeriums ein, in dem das Vorhandensein einer Bombe in einem nicht näher bezeichneten Ministerialgebäude angekündigt wurde.Aus diesem Grund ordnete der Generalstabschef die Evakuierung von 2 Gebäuden an, eines in der Lungotevere Ripa und das andere in der Via Giorgio Ribotta.Auch die Carabinieri waren mit Bombenentschärfern und Bombenspürhunden vor Ort und führten Kontrollen durch, während Hunderte von Angestellten aufgefordert wurden, die Gebäude umgehend zu verlassen.Bislang wurde kein Sprengsatz gefunden, aber gegen die Person, die die Telefonzentrale des Ministeriums angerufen hat, wird ermittelt.Kurz vor 14 Uhr verkündete Minister Roberto Speranza, der sich zum Zeitpunkt der Evakuierung des Gebäudes im Hauptquartier aufhielt und dann für den geplanten Ministerrat in den Palazzo Chigi umzog, in den sozialen Medien: „Alarm aufgehoben“.