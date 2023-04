Rom: Entführung eines 9-Jährigen knapp gescheitert

„Heftig gegen den Entführer gewehrt und laut gebrüllt“

Mutter verständigte kurz nach der versuchten Kindesentführung die Polizei

Klären, ob es sich um einen Fremden oder Bekannten handelt

Der Junge hatte alleine auf dem Hof vor dem Wohnblock gespielt, als der unbekannte Mann ihn am Arm gepackt habe. Das habe das Kind gegenüber seiner Mutter, die die Schreie ihres Sohnes gehört hatte und sofort aus der Wohnung in den Hof gerannt war, berichtet.Der 9-Jährige erzählte weiter, dass der Mann ihn von der Wiese weggezerrt habe, um ihn in ein Auto zu zwingen, das auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Rand gestanden habe.Der Minderjährige gab an, dass der Mann ihn bereits in den Wagen gezerrt habe, dass er sich aber heftig gegen den Entführer gewehrt und laut gebrüllt habe. Dabei habe er ihm unter anderem einen Tritt versetzt und sich dadurch aus den Fängen des Mannes befreien können.Während der Mann unerkannt entkommen konnte, flüchtete der Bub zurück in den Garten, wo seine Mutter bereits nach ihm Ausschau gehalten hatte. Die Frau verständigte schließlich kurz nach der versuchten Kindesentführung die Polizei über die Notrufnummer 112.Die Sicherheitskräfte leiteten umgehend Ermittlungen ein, um die Identität des Mannes festzustellen. Der Junge wurde von der Polizei angehört, zudem werden die Videokameras, die in der Nähe des Wohnortes der Familie des Jungen installiert sind, ausgewertet.Im Zuge der Ermittlungen soll geklärt werden, ob es sich beim rund 50 Jahre alten Mann um einen Fremden oder aber um einen Bekannten der Eltern handelt.