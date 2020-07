Rovereto: Weitere 24 Mitarbeiter positiv – Kurierdienst schließt

Im Trentino haben sich mittlerweile mindestens 40 Mitarbeiter des Kurierdienstes Bartolini mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag wurden weitere 24 Mitarbeiter des Logistikunternehmens Bartolini positiv auf Covid-19 getestet.Bereits am gestrigen Donnerstag wurde vermeldet, dass 16 Mitarbeiter des Logistikunternehmens in Rovereto positiv auf das SARS-CoV-2 Virus getestet worden seien. ( STOL hat berichtet Nun hat der Kurierdienst die Reißleine gezogen und den Lieferservice vorübergehend eingestellt. In Absprache mit dem Trentiner Sanitätsbetrieb wurde für nahezu alle Mitarbeiter eine häusliche Quarantäne angeordnet.

ansa/jno