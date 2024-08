Rucksack gefunden: Suchaktion in Prettau läuft auf Hochtouren

In der Früh wurde in Prettau in Richtung Lausitzweg ein verlassener Rucksack gefunden – vom Besitzer fehlte jede Spur. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Mit dem Hubschrauber der Finanzpolizei und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde das Gebiet abgesucht – ohne Erfolg.Zeugen meldeten sich während der Suche bei den Einsatzkräften und sagten, dass es sich beim Gesuchten möglicherweise um einen deutschen Urlauber handeln könnte, den sie seit Montag nicht mehr gesehen hatten.Nachdem heute während der Suche das Auto des Deutschen in Kasern gefunden wurde, geht man davon aus, dass er im Gebiet abgängig ist.Derzeit sucht die Bergrettung Ahrntal nach dem Vermissten. Im Einsatz stand auch die Bergrettung der Finanzpolizei.