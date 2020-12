Rund um die Uhr da: Die Fachleute des Netzwerkes „PsyHelp Covid-19“

Doch es gibt Hilfe: Ein Netzwerk an Fachleuten („PsyHelp Covid-19“) steht rund um die Uhr telefonisch zur Unterstützung bereit. Zudem gibt es auf der Seite www.dubistnichtallein.it wertvolle Tipps, um wieder Mut und Kraft zu schöpfen.Die Koordinatorin des Netzwerkes, Bettina Meraner, kennt die Nöte und Ängste der Menschen in dieser Zeit sehr gut: „Nach einer so langen Zeit der Aufs und Abs in den Beschränkungen und Regeln, sind die Menschen oft am Ende ihrer Kräfte. Dazu kommen mitunter existenzielle Sorgen, weil sie einen Verdienstausfall haben oder Ängste um die eigene Gesundheit oder das Wohlergehen ihrer Lieben fühlen. Nicht zuletzt sind die sozialen Kontakte, die für uns alle eigentlich so wichtig sind, derzeit minimiert, was auch zu problematischen Situationen führt.“Für Meraner ist es deshalb absolut legitim, wenn man sich Hilfe sucht: „Wir haben sehr viele nützliche Erklärungen und Tipps für verschiedene Lebenslagen, etwa im Falle von Schlafstörungen oder bei drohenden Gewaltsituationen, aber auch bei quälenden Gedanken, online zusammengestellt: Auf der Webisite kann jeder für sich Nützliches finden – und damit vielleicht schon oft das Gefühl haben, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist, das es Lösungen gibt.“„Ganz besonders wertvoll ist unser rund um die Uhr erreichbarer Dienst, der telefonisch kontaktiert werden kann, auch an den Feiertagen: Reden hilft, und die Tatsache, dass geschulte Fachleute antworten, garantiert eine optimale Betreuung auch über das Gespräch hinaus“, so Meraner weiter.Psychologischer Dienst Bozen: 0471 435001Psychologischer Dienst Meran: 0473 251000Psychologischer Dienst Bruneck: 0474 586220Psychologischer Dienst Brixen: 0472 813100Caritas Telefonseelsorge: 0471 052052Notrufnummer: 112

