Der russische Blogger und Nationalist Wladlen Tatarski. - Foto: © ANSA / TELEGRAM VLADLEN TATARSKY

Das russische Innenministerium hat den Tod des Bloggers und „Kriegskorrespondenten“ Wladlen Tatarski bestätigt. Es war um 18.13 Uhr, als die Polizei nach der Explosion alarmiert wurde.Ukrainische Medien haben ebenfalls von der Explosion berichtet. Laut ihnen explodierte die Bombe in der Bar des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin.Nach ersten Informationen hat eine junge Frau die Bombe in die Bar gebracht. Es soll sich um eine Schachtel gehandelt haben, in der sich eine Statue befunden haben soll, die für Tatarski bestimmt war. Die mutmaßliche 26-jährige Attentäterin wurde festgenommen.