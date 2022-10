„Sag Cheese“: Wenn die Sonne freundlich in die Kamera lächelt

Foto: © ANSA / Twitter NASA

Bei den dunklen Flecken handelt es sich um Löcher, die sich in regelmäßigen Abständen im äußersten Teil der Sonnenatmosphäre, der so genannten Sonnenkorona, bilden, und zwar in kühleren Bereichen, in denen das Plasma weniger dicht ist und aus denen schnelle Ausbrüche elektrisch geladener Teilchen (Sonnenwind) in den Weltraum ausgestoßen werden.Die so genannten koronalen Löcher wurden entdeckt, als die Röntgenteleskope der Skylab-Mission über die Erdatmosphäre hinausgeschickt wurden, um unseren Stern zu beobachten.Skylab war die erste und bisher einzige amerikanische Raumstation, die 1973 gestartet wurde, aber schon 1978 nicht mehr betriebsbereit war und im Juli 1979 auf die Erde stürzte, glücklicherweise ohne Schaden anzurichten.Die Löcher hängen mit den Magnetfeldlinien der Sonne zusammen: Während der Zeit der geringsten Aktivität der Sonne sind die Löcher hauptsächlich in den Polarregionen zu finden, während in der Zeit der höchsten Aktivität der Sonne viele Flecken über die gesamte Oberfläche verstreut erscheinen.Der aktuelle Sonnenzyklus weist eine ungewöhnlich hohe Aktivität auf, so dass der ursprünglich für 2025 geplante Höhepunkt wahrscheinlich schon ein Jahr früher erreicht wird. Ein Beispiel für diese Aktivität sind die koronalen Löcher, die das 2010 gestartete SDO-Weltraumteleskop in einer Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Entfernung von der Erde fotografiert hat. Manche sehen in der eigenartigen Anordnung der Spots jedoch mehr als nur ein lächelndes Gesicht: Einigen Twitter-Nutzern zufolge ist die Ähnlichkeit mit einem der Bösewichte aus Ghostbusters, der riesigen weißen Puppe, die als Matrose verkleidet ist und als „der Mann aus der Marshmallow-Werbung“ bekannt ist, sogar frappierend.