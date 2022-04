Saltuari: „Ich habe gehört, wie der Mann ,Aiuto' geschrien hat“

Ein Video der Überwachungskamera zeigt die brenzlige Situation: Ein Mann und eine Frau sitzen an einem Tisch beim Essen. Die Frau nimmt einen Bissen – dann zuckt sie plötzlich zusammen, beugt sich nach vorne. Ihr Begleiter springt auf. Er versucht den „Heimlich-Griff“: Von hinten umfasst er seine Begleiterin und drückt am Oberbauch ruckartig zu. Doch es gelingt nicht.Da tritt Alexander Saltuari in Aktion. „Ich habe gehört, wie der Mann ,Aiuto!‘ geschrien hat“, betont Saltuari gegenüber STOL. „Es war eine spontane Reaktion. Ich wusste sofort, was zu tun war, dabei bin ich gar kein Sanitäter. Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist lange her – das war wohl noch in der Schule. Ich glaube, ich hatte im Fernsehen gesehen, wie man bei solchen Erstickungsnotfällen vorgehen soll; jedenfalls hatte ich es noch im Hinterkopf. Ich habe einfach versucht, zu helfen. Der Mann hatte nämlich nicht die Kraft dazu, die Frau aufzuheben.“Saltuari umklammert also die Frau und drückt ebenfalls ruckartig mehrmals fest zu. Kurz danach signalisiert die Frau: ihre Luftröhre ist wieder frei. Saltuari vergewissert sich, dass es der Frau gut geht und holt ihr ein Glas Wasser. Eine Kollegin klopft ihm auf die Schulter: Gut gemacht!„Es muss wohl ein größeres Stück Pizza gewesen sein, das der Frau im Hals steckte. Sie hatte versucht zu trinken, das Glas war voller Brocken. Das Stück dürfte wohl nicht tief unten gewesen sein, ich musste ihr nur 3 Mal einen ordentlichen Ruck geben, dann hatte es sich gelöst“, schildert Saltuari.„Die Frau ist nachher noch dort gesessen. Die beiden haben sogar ihre Pizza fertig gegessen“, erzählt Saltuari. „Der Mann war fertig mit den Nerven. Nach einer Weile haben sie sich beruhigt. Sie haben sich bedankt, wollten sich erkenntlich zeigen, aber ich habe dankend abgelehnt. Dann sind sie gegangen.“Ereignet hat sich der Vorfall gegen 13.15 Uhr. „Um 13.30 Uhr hätte ich Feierabend gehabt. Meine Kollegen haben mir nachher gesagt, wie froh sie gewesen seien, dass ich noch da war.“Ganz spurlos ist das Ereignis an Saltuari nicht vorbeigegangen: „Nachher hatte ich einen totalen Filmriss. Darum habe ich meinen Chef bei Wörndle darum gebeten, dass ich mir das Video der Überwachungskamera anschauen kann, um zu verstehen, was passiert war.“ Der Chef hat Saltuari gestern auch informiert, dass das Video auf STOL zu sehen ist.„Für mich war das keine große Sache“, sagt Saltuari. Grundkenntnisse in Soforthilfe sollte jeder haben. „Wenn es ein größerer Notfall gewesen wäre, hätte ich wohl auch nicht gewusst, was zu tun gewesen wäre. Aber ich dachte mir, lieber helfe ich, als nichts zu tun.“Das nach dem amerikanischen Arzt Henry J. Heimlich (1920–2016) benannte Manöver wird angewandt, wenn jemand an einem Fremdkörper in der Luft- oder Speiseröhre zu ersticken droht. Dazu umfasst man den Betroffenen von hinten am Oberbauch und führt einen ruckartigen Stoß aus, der den Fremdkörper aus der Röhre treiben soll. Da dabei aber Organe verletzt werden können, sollte der Patient danach immer im Krankenhaus untersucht werden.Erst am 1. April hatten 2 Weiß-Kreuz-Sanitäter in der Volksschule Laag einen 10-jährigen Buben, der an einem Bonbon zu ersticken drohte, mit dem mit dem Heimlich-Manöver gerettet