Samantha Cristoforetti startet: Trienter Astronautin fliegt heute ins All

Samantha Cristoforetti (rechts) bei einer Anprobe der Raumanzüge in Florida. - Foto: © APA/afp / KIM SHIFLETT

Am 20. April war bereits alles für den Start bereit. - Foto: © APA/afp / JOEL KOWSKY

Die Astronautin der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die in Malè (Sulzberg, Trentino) aufgewachsen ist sowie Mittelschule und Oberschule in Bozen besucht hat, startet mit dem SpaceX-Raumschiff „Crew Dragon Freedom“ vom „Kennedy Space Center“ in Florida aus.In den mehr als 5 Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sollen wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden. Der Start der Mission war ursprünglich am 21. April geplant, aus technischen Gründen musste er verzögert werden.Möglicherweise wird Cristoforetti auch einen Weltraumspaziergang unternehmen. „Ich habe fantastische Kollegen, und bisher ist alles gut gelaufen“, sagte AstroSamantha, die zusammen mit den Astronauten und NASA-Astronauten Kjell Lindgren, Robert Hines und Jessica Watkins an Bord des Raumschiffes ist.