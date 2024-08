Sand in Taufers: Photovoltaikanlage fängt Feuer – Kondominium evakuiert

Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden

Brandursache wird ermittelt

Gegen 15 Uhr wurde Alarm geschlagen: Brand Mittel Wohngebäude. Die Einsatzkräfte rückten sofort in die Reintalstraße aus, wo die Photovoltaikanlage des Kondominiums und die darunterliegende Holzkonstruktion Feuer gefangen hatten.Die Bewohner wurde aus dem Gebäude evakuiert und nach rund 20 Minuten war der Brand unter Kontrolle: Ein Übergreifen der Flammen auf die Dachgeschosswohnung und das restliche Kondominium konnte glücklicherweise verhindert werden; alle Bewohner konnten unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.Die Berufsfeuerwehr ermittelt derzeit die Brandursache. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers und Mühlen, die Carabinieri und die Berufsfeuerwehr.