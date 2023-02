Sanitätsbetrieb: Verkürzte Öffnungszeiten zu Fasching

Gesundheitsbezirk Bozen

Gesundheitsbezirk Meran

Gesundheitsbezirk Brixen

Gesundheitsbezirk Bruneck

Die Schalter des betrieblichen Labors für Mikrobiologie und Virologie sind von 7.50 Uhr bis 12 Uhr, für die Annahme von biologischen Proben, geöffnet. Das Zentrallabor des Landeskrankenhauses, sowie die Blutabnahmestelle bleiben geöffnet.Die Blutabnahmestellen in den Sprengeln sind ganztägig geschlossen.Die anderen Dienste und die Verwaltung sind nur am Vormittag geöffnet.Alle sanitären Dienste und Abteilungen versehen am Vormittag regulären Dienst, auch die Ticket- und Vormerkschalter sowie die Verwaltungsdienste.Das Labor im Krankenhaus Brixen und Sterzing ist bis 11 Uhr geöffnet.Alle anderen Ambulatorien und Dienste sind bis 12 Uhr geöffnet.Die Vormerkstelle ist bis 12 Uhr geöffnet.Die Verwaltungsdienste einschließlich Leistungsabteilung sind bis 12 Uhr geöffnet.Ganztägig geschlossen bleiben im Krankenhaus Bruneck und in den Sprengeln die Blutabnahmestellen.Die Blutabnahmestelle im Krankenhaus Innichen ist geöffnet.Alle anderen sanitären Dienste und Verwaltungsabteilungen versehen am Vormittag den regulären Dienst.