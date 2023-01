Sarntal: Auto kommt von Straße ab und landet im Bach – Fahrer schwer verletzt

Die Wehrleute bargen das Auto aus dem Bach. - Foto: © krs

Das Auto mit deutschem Kennzeichen war talauswärts unterwegs, als es gegen 16.20 Uhr kurz vor Astfeld nach dem Trienbach-Hof von der Straße abkam und in den nahegelegenen Stralsbach geriet. Die Carabinieri fuhren zufällig vorbei, sahen den Unfall und alarmierten sofort sämtliche Einsatzkräfte.Ersten Informationen zufolge verletzten sich die beiden jungen Insassen aus der Ukraine erheblich. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen geflogen, während der Beifahrer vom Weißen Kreuz mit mittelschweren Verletzungen abtransportiert wurde.Während des Einsatzes blieb die Straße gesperrt. Dadurch bildeten sich längere Staus in beiden Richtungen. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Astfeld und Sarnthein, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.