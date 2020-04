Sattelschlepper umgekippt: Vinschger Staatsstraße bei Naturns gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr auf der Plauser Geraden auf der Höhe von Moser Speck: Dort befindet sich derzeit eine Baustelle.Ein Sattelschlepper, der vom Vinschgau in Richtung Meran unterwegs war, war aus nicht bekannten Gründen in die Absperrung gefahren und seitlich in den Graben gekippt.Die Bergung des Fahrzeugs gestaltet sich als schwierig, die Straße musste gesperrt werden.Der Leichtverkehr wird über Plaus umgeleitet, die Straße wohl bis Mittag gesperrt.Neben der Freiwilligen Feuerwehr Naturns sind auch die Berufsfeuerwehr Bozen und die Carabinieri vor Ort.Der Lenker des Sattelschleppers blieb unverletzt.

liz