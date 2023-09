SBO- und SBJ-Latsch übergeben Spende an Bäuerlichen Notstandsfonds

Am 15. August, dem „Hoch unser Frauen Tag“ wurden die Sträußchen bei der Festmesse geweiht und anschließend gegen eine Spende verteilt.Der Erlös aus dieser Benefiz-Aktion geht dieses Jahr an eine junge Familie, die durch ein schweres Krebsleiden der Mutter, in eine menschliche und finanzielle Notsituation geraten ist.Sehr berührt von diesem plötzlichen Schicksalsschlag haben die Messbesucher und auch viele andere Latscher Bürger ein großes Herz bewiesen und großzügig gespendet.Die Spendensumme hat alle Erwartungen übertroffen: stolze 3420,02 Euro konnten gesammelt und dem „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“, der die betroffene Familie begleitet, übergeben werden.BNF-Vorstandsmitglied Gertraud Gemassmer Hanni durfte den symbolischen Spendenscheck aus den Händen der Latscher Ortsbäuerin Irmi Oberhofer entgegennehmen und lobte den Einsatz von SBO und SBJ: „Die jährliche Kräuterweihe hat einen besonderen Wert. Damit wird einerseits Tradition bewahrt und andererseits Menschen in schwierigen Lebenssituationen geholfen. Allen, die einen Beitrag geleistet haben, ein herzliches Vergelt’s Gott!“