Schafe auf der Flucht: Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr

Die Wehrleute fingen die Schafe gemeinsam wieder ein. - Foto: © FFW St. Jakob-Grutzen

Ein Schaf machte es sich auf einer Treppe gemütlich. - Foto: © FFW St. Jakob-Grutzen

Der tierische Einsatz wird den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob-Grutzen wohl noch länger in Erinnerung bleiben. - Foto: © FFW St. Jakob-Grutzen

Kurz vor 8 Uhr morgens ist bei den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob-Grutzen und der Bozner Berufsfeuerwehr ein nicht alltäglicher Alarm eingegangen. Sie wurden nämlich zu einer Tierrettung der besonderen Art gerufen.Nachdem rund 20 Schafe in der Umgebung von St. Jakob/Grutzen aus einem Schlachthof ausgebüxt waren, hatten die Einsatzkräfte die Aufgabe, die entflohenen Tiere wieder einzufangen.Den Wehrleuten gelang es, die vermissten Schafe, die in Richtung Flughafen unterwegs waren und es sich unter anderem in den Obstwiesen und auf einer Haustreppe gemütlich gemacht haben, rasch zu finden. Gemeinsam wurden die Tiere eingefangen und wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht.Im Anschluss an den besonderen Einsatz, der den Feuerwehrleuten wohl für längere Zeit in Erinnerung bleiben wird, wurden noch einige Fotos mit den Flüchtigen geschossen.