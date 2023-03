Scharfe Kontrollen in Meran gehen weiter

Diesmal konzentrierten sich die Kontrollen, die von der Staatspolizei in Zusammenarbeit mit der Mailänder Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung „Lombardei“ durchgeführt wurden, vor allem auf die Altstadt. Auch in weiteren Teilen der Stadt wurden Kontrollpunkte eingerichtet.74 Personen und 27 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Dabei gab es eine Anzeige. Ein junger ausländischer Staatsbürger war im Besitz einer geringen Menge Drogen. Zudem leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten, wie die Quästur in einer Presseaussendung mitteilt.