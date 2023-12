Schenken mit Sinn: Freude verdoppeln an Weihnachten

Teil eines bestehenden Hilfsprojektes

„Gerade an Weihnachten, zum Fest der Liebe, greifen viele Menschen in Südtirol gern auf die alternativen Geschenkideen der Caritas zurück und geben so dem traditionellen Brauch des Schenkens eine neue Bedeutung“, sagt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer, „denn diese Geschenke wirken weit über Weihnachten hinaus: Sie helfen Notleidenden im In- und Ausland, Krisenzeiten zu überstehen, Hunger vorzubeugen und auf eigenen Beinen zu stehen. Gleichzeitig erfreuen sie die Beschenkten, die über eine Geschenkurkunde erfahren, wie und wo in ihrem Namen geholfen wird.“Passende Geschenke sind im Online-Shop der Caritas schnell gefunden: Ochs und Esel sind als klassische Krippentiere an Weihnachten ideal, Obstbäumchen oder Saatgut für Bauersfamilien in Afrika eignen sich für Bekannte, die ein besonderes Händchen für den Garten haben; über Schulpakete können sich Kinder aus Südtirol gemeinsam mit Gleichaltrigen in ärmeren Ländern freuen, die damit gute Chancen auf einen Schulabschluss erhalten.Brennholz erwärmt nicht nur alten Menschen in Serbien einen Raum in ihren kleinen Hütten, sondern auch die Herzen von Oma und Opa, die gern am warmen Ofen sitzen. Jugendliche wissen die Klimaschutzpakete besonders zu schätzen, weil sie eine nachhaltige und faire Landwirtschaft in Afrika fördern.Jedes der 16 Geschenke mit Sinn ist Teil eines bereits bestehenden Hilfsprojektes, das die Caritas in Südtirol und in anderen Teilen der Erde begleitet, um den Bedürftigen langfristig zu helfen. „Wie das geht, ist von Ort zu Ort unterschiedlich: In einer Region werden am dringendsten Nutztiere wie Bienen oder Ziegen gebraucht, während anderswo Wasserleitungen und Brunnen Ernährungssicherheit garantieren“, erklärt Sandra D’Onofrio vom Caritas-Dienst Internationale Zusammenarbeit. Familien in Südtirol helfen hingegen Familienpakete, Krisensituationen zu überbrücken, während ein Obdach und warme Mahlzeiten den Menschen hierzulande Kraft geben, die kein festes Zuhause haben.