Schlägereien und Belästigungen: „Raffl“ 30 Tage gesperrt

Junge Frauen belästigt

Ärztliche Versorgung nötig

Trunkenbold beschimpft Polizisten

Grund dafür seien laut Quästor gravierende Probleme rund um die öffentliche Sicherheit, die sich in letzter Zeit manifestiert hätten. Letzter Akt waren demnach Konflikte am vergangenen Samstag.Dabei sei es gleich zu mehreren Streitigkeiten unter den Lokalbesuchern gekommen. Speziell um 3 Uhr morgens sei es im Lokal zu einer Schlägerei unter mehreren junge Leuten gekommen.Eine Gruppe junger Leute, die meisten in Meran ansässig, hätten demnach einen Disco-Besucher beschimpft und bedroht, nachdem dieser zuvor junge Frauen zunächst verbal und später körperlich belästigt habe.Zunächst habe ein Carabiniere, der nicht im Dienst war, versucht die Streithähne zu trennen und zu beruhigen.In der Folge verschob sich die Auseinandersetzung ins Freie, wo es zu einer handfesten Schlägerei unter mehreren Leuten gekommen ist. Herbeigeeilte Polizeistreifen unterbanden die Schlägerei, nahmen die Personalien der meist alkoholisierten Streithammel auf und riefen die Rettung, denn einige mussten ärztlich versorgt werden.Die Polizeibeamten stellten zudem einen 30-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist wegen Straftaten gegenüber Personen. Der Mann, der ebenfalls betrunken war, beschimpfte die Polizeibeamten schwerstens. In der Folge wurde der gewalttätige Trunkenbold wegen Trunkenheit und Amtsbeleidigung angezeigt.„Diese Schlägerei war von einer inakzeptablen Schwere“, meint der Quästor . Provinzkommandant der Carabinieri, Oberst Raffaele Rivola, lobte die effiziente Zusammenarbeit von Carabinieri und Staatspolizei.