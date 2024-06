Schlägereien und Messerstecherei: Bar „Matrioska“ in Bozen muss schließen

Massenschlägerei am Sonntag

Messerstecherei am 3. Mai

Die Maßnahme sei notwendig, um die öffentliche Ordnung und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, heißt es in einer Aussendung der Quästur Nachbarn hatten sich beim Quästor beschwert und ihm mitgeteilt, dass sich in der Bar gefährliche Personen aufhielten und dass Streit und Schlägereien an der Tagesordnung seien.Auch der Polizei war die Bar nicht unbekannt, da sie dort bereits mehrmals eingreifen musste.Erst vergangenen Sonntagabend sei es gegen 20 Uhr vor der Bar zu einer Massenschlägerei gekommen, teilt die Quästur mit. Begonnen habe der Streit in der Bar, wo ein mehrfach vorbestrafter 29-jähriger Georgier von einem anderen Besucher der Bar mit einer Schere bedroht worden sei.Der Streit habe sich nach draußen verlagert und sei dann in einer Schlägerei mit rund 10 Beteiligten geendet. Einer von ihnen sei am Unterleib verletzt worden, während alle anderen beim Eintreffen der Polizeistreifen geflohen seien.Unter den Besuchern der Bar sei es nicht nur zu Schlägereien gekommen, sondern auch zu einer Messerstecherei. Es war der 3. Mai, als sich 2 albanische Staatsbürger im Alter von 18 und 19 Jahren (Letzterer ist mehrmals vorbestraft) in der Bar Bier kauften und sie dann verließen.Vor der Bar sollen sie auf einen Mann getroffen sein, der mit einem Messer zunächst ein Loch in den Reifen ihres Fahrrads gestochen habe und danach auf sie mit dem Messer losgegangen sei. Auch weitere Personen hätten sich am Streit beteiligt. Beim Eintreffen der Polizei seien diese aber geflohen. Die beiden albanischen Staatsbürger blieben verletzt zurück.Die Polizei hat außerdem in der Bar mehrmals Kontrollen durchgeführt und immer vorbestrafte Besucher gefunden. Das Lokal sei ein Treffpunkt für gefährliche Gestalten gewesen, die Schließung sei auch deswegen notwendig, so die Quästur