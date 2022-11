Schmuddelwetter in Südtirol – „Wintereinbruch nicht zu erwarten“

„ Frostig wird es nicht – höchstens in den höher gelegenen Tälern. ” — Günther Geier, Meteorologe beim Landeswetterdienst

„Die nächsten Tage bleiben wechselhaft. Eine starke Westströmung führt feuchte Luftmassen vom Atlantik heran“, sagt Geier. Regen sei vor allem am Mittwoch und am Freitag zu erwarten: „aber keine großen Mengen“. Dazwischen gibt es immer wieder sonnige Abschnitte.„Frostig wird es nicht, weil die Nächte bedeckt sind“, erklärt er – „höchstens in höheren Tälern“. Tagsüber ist mit Temperaturen zwischen 12 und 13 Grad zu rechnen.Der vergangene Oktober war einer der wärmsten seit Messbeginn 1850: „genauer gesagt – der zweitwärmste in Südtirol. Im November hat sich das nun wieder eingependelt. Das Wetter ist so, wie es zu der Jahreszeit sein sollte.“Die Schneefallgrenze liegt in den kommenden Tagen oberhalb der Baumgrenze. „Ein richtiger Wintereinbruch ist diese Woche nicht zu erwarten“, sagt Geier.