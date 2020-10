Weißes Erwachen in weiten Teilen Südtirols

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, sind in Südtirol in der Nacht zwischen 30 und 70 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, im Passeiertal stellenweise auch noch mehr. „Mit der Kaltfront ist die Schneefallgrenze bis auf 1000 bis 1500 Meter gesunken, ein winterliches Erwachen gibt es am Dienstag etwa im oberen Pustertal, Gröden, Gadertal und Ridnaun. Deutlich mehr Schnee liegt auf den Bergen, in 2000 Metern ist gut ein halber Neuschnee zusammengekommen“, erklärt Peterlin.Am Brenner musste der Straßendienst aktiv werden und die Fahrbahn von rund 30 Zentimetern Neuschnee räumen.Am Dienstag in der Früh bleibt es zunächst noch weiter unbeständig, tagsüber bessert sich mit Nordföhn das Wetter wieder. Am Mittwoch wird es nach Auflösung von Nebelfeldern recht sonnig, tagsüber ziehen einige Schleierwolken durch. Mehr Wolken gibt es wieder am Donnerstag und Freitag.

