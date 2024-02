Schnee, Regen und Nebel in Südtirol – Lawinenwarnstufe 4

Neu- und Triebschnee beachten – Lawinenwarnstufe 4

Wie geht es weiter?

Am heutigen Vormittag regnet und schneit es verbreitet, am meisten in den Südstaulagen vom Ulten bis ins Passeiertal. Schnee fällt zunächst oberhalb von 600 bis 1000 Metern. Am Nachmittag werden die Niederschläge seltener und die Schneefallgrenze steigt allmählich über 1500 Meter.„Auf den Bergen hat es bis jetzt 25 Zentimeter Neuschnee und ein paar Zentimeter kommen hier noch dazu“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.Wegen der anhaltenden Niederschläge, ist die Lawinengefahr groß – sie liegt derzeit bei der Warnstufe 4.„Es sind spontane Lawinen möglich, auch große“, heißt es im Lawinenreport des Landes. „Sie können in tiefe Schichten durchreißen und vereinzelt sehr groß werden. Die Lawinen können in steilen Rinnen bis in mittlere Lagen vorstoßen. Schon einzelne Tourengeher können sehr leicht Lawinen auslösen.“Die Gefahrenstellen liegen vor allem im Steilgelände oberhalb der Waldgrenze. Vorsicht vor allem in Kammlagen, Rinnen und Mulden sowie an Felswandfüßen und hinter Geländekanten vor allem in hohen Lagen. Die Gefahrenstellen sind zahlreich und bei der schlechten Sicht kaum zu erkennen. „Touren und Variantenabfahrten erfordern große Vorsicht und Zurückhaltung“, heißt es im Lawinenreport.Am morgigen Mittwoch geht es wechselhaft weiter, in der ersten Tageshälfte muss man gebietsweise noch mit ein paar Niederschlägen rechnen. Der Nachmittag verläuft trocken und von Westen her lockert es auf.Am Donnerstag wird es recht sonnig, zeitweise ziehen einige Wolken durch. Der Freitag bringt viele Wolken und im Tagesverlauf etwas Regen, Schnee fällt oberhalb von 1500 bis 1800 Meter. Am Samstag überwiegen voraussichtlich die Wolken mit örtlichen Schauern.