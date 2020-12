Schneefälle: Situation entspannt sich langsam

Die Landesnotrufzentrale verzeichnet seit Mitternacht 112 medizinische Einsätze, 50 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren und 10 der Berufsfeuerwehr sowie 5 Einsätze der Bergrettung.Die Niederschläge haben nachgelassen. Im Landeswarnzentrum wurden 31 Schadenslawinen verzeichnet. 2900 Haushalte sind noch ohne Strom.Die Brennerbahnlinie bleibt wegen der Mure beim Virgl in Bozen immer noch gesperrt. Die Pustertalbahn steht derzeit still und geht voraussichtlich am Donnerstag wieder in Betrieb. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Linie Bozen-Meran ist ab Sigmundskron offen. Die Vinschgerbahn fährt wieder.Der Landesstraßendienst setzt alles daran, die durch die äußerst ergiebigen Niederschläge der vergangenen Tage aufgetretenen Schäden zu beheben, 480 Straßenwärter arbeiten mit 220 Fahrzeugen schichtweise rund um die Uhr.„Die Situation“, berichtet Abteilungsdirektor Philipp Sicher, „entspannt sich langsam, alle Straßen sind so weit wieder freigeräumt, dass sie für Notfalleinsätze und mit Versorgungsfahrten befahrbar sind“.Immer wieder können Straßen geöffnet werden, wie die Landesstraße zwischen Weißenbach und Pens. Immer noch sind zahlreiche Straßen für den normalen Verkehr gesperrt, unter anderem die Staatsstraßen ins Sarntal (Umleitung über Ritten-Wangen) und ins Gadertal (Umleitung über Furkelpass).Die vollständige Übersicht über die Straßensperren findet sich laufend aktualisiert auf der Homepage der Verkehrsmeldezentrale.Aus Sicherheitsgründen sind gesperrt: Mendelpass, Jaufenpass, Grödner Joch, Sellajoch, Pordoijoch, Campolongopass, Valparolapass, Falzaregopass und Kreuzbergpass. Wintersperre gilt für Stilfser Joch, Timmelsjoch, Penser Joch, Würzjoch (vom Gadertal aus erreichbar) und Staller Sattel.

lpa