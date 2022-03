Schock nach Großbrand sitzt tief Schock nach Großbrand sitzt tief

Ein verheerender Brand hat am 25. März 2 Wohnhäuser in Meransen schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden an den Häusern sind so groß, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Die Flammen reichten bis 20 Zentimeter an ein anderes Haus heran. Wie noch Schlimmeres verhindert werden konnte, lesen Sie hier.