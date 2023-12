Schon wieder diese Kurve bei Vilpian: Auto von junger Frau überschlägt sich

Die Stelle ist immer wieder Schauplatz von Unfällen.

Gefährliche Stelle – Geschwindigkeit reduziert

Kurz vor 20 Uhr ging der Alarm ein: Der Kleinwagen einer jungen Frau war auf der MeBo-Nordspur, in der 90-Km/h-Zone vor der Ausfahrt Vilpian, gegen die Mittelleitplanke geprallt und hatte sich in der Folge überschlagen.Die Lenkerin hatte keine sichtbaren Verletzungen, aber stand unter Schock, als die Einsatzkräfte eintrafen: Das Weiße Kreuz Etschtal versorgte sie und brachte sie zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus.Die Freiwillige Feuerwehr von Terlan und die Berufsfeuerwehr Bozen kümmerten sich um die Räumung der Unfallstelle. Auch der Straßendienst war im Einsatz.Die Carabinieri führen die Erhebungen zum Hergang durch.Bereits vor mehreren Jahren wurde die Waldthalerkurve entschärft: Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit wurde von den sonst geltenden 110 Kilometern in der Stunde auf 90 gesenkt. Zudem warnt eine Blinklichtanlage vor der Gefahr. Seither sind die Zahl und auch die Schwere der Unfälle in diesem Abschnitt der MeBo rückläufig. Der Landesstraßendienst wisse von dem Problem und kontrolliere diesen Teil der Schnellstraße noch stärker und strenger als andere, hieß es beim jüngsten Unfall im November von der Gemeinde Terlan.