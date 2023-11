Schon wieder diese Kurve: Unfall mit Fiat 500 auf der MeBo

Die Ursache des heutigen Unfalls ermitteln die Carabinieri: Sie waren es auch, die zufällig als erste an der Unfallstelle vorbeikamen und diese umgehend absichern konnten, bis die übrigen Rettungskräfte eintrafen – die Freiwillige Feuerwehr und das Weiße Kreuz Etschtal.Die Fahrerin des Fiat 500, eine Einheimische, hatte kurz nach 9.30 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren, der 500er hatte sich gedreht und war gegen die Mittelleitplanke geprallt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen an der Hand.Am Auto entstand erheblicher Schaden. Der Verkehr wurde nicht stark beeinträchtigt, er konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.