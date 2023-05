Ursache für Unfall am Mooser Spielplatz: Schrauben an Schaukel gebrochen

Bürgermeister: „Unsere Gedanken sind beim Kind, alles andere ist zweitrangig“

Es war kurz nach 7.30 Uhr, als der der Unfall passierte. STOL hat berichtet. Auf dem Spielplatz vor der Grundschule Moos in Passeier spielten mehrere Kinder vor Unterrichtsbeginn. Aufsichtspersonen waren noch nicht im Dienst.Am Nachmittag wurde bekannt: Ersten Erhebungen zufolge war der Bub allein in dem Netz der Nestschaukel.Die anderen Kinder schlugen Alarm: Sofort rückten die Retter an. Nach der Erstversorgung des Weißen Kreuzes Passeier wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Er musste vom Notarzt intubiert werden. Am frühen Nachmittag hieß es, der Bub sei inzwischen ansprechbar. Lebensgefahr besteht nicht, doch die Ärzte enthalten sich der Prognose.Der Spielplatz ist nicht nur für Schulkinder zugänglich, er wird von der gesamten Dorfgemeinschaft genutzt. Erst 2011 war das Gelände neu gestaltet worden. „Es ist für uns unverständlich, wie der Unfall passieren konnte“, sagte Bürgermeister Gothard Gufler am Mittag. Die Anlage werde regelmäßig gewartet. „Das letzte Mal vor rund 2 Wochen. Da war alles in Ordnung.“Versicherungsfragen seien derzeit aber zweitrangig, sagt der Bürgermeister: „Unsere Gedanken sind beim Kind.“Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang. Der Spielplatz ist beschlagnahmt.