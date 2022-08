Schusslöcher in den Straßenschildern: Zustand des verletzten Buben weiter ernst

Foto: © ANSA / FILIPPO VENEZIA

Das Kind, das im Oktober 2 Jahre alt wird, stand am Fenster der Wohnung seiner Eltern, als es von der Kugel getroffen wurde. Warum der Wachmann geschossen hat, ist noch unklar. Der Mann befindet sich derzeit in Gewahrsam der Carabinieri. Die Behörden ermitteln.Das Kind wird im Oktober 2 Jahre alt. Erste Meldungen hatten davon berichtet, es sei 3.Die diensthabende Staatsanwältin Benedetta Callea hat noch keine Maßnahmen gegen den Wachmann ergriffen, da sie den genauen Ablauf des Geschehens erst noch rekonstruieren muss. Der Mann war offenbar nicht allein, sondern mit 2 Enkelkindern unterwegs, und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie auf Verkehrsschilder schossen, so die erste Rekonstruktion. Es ist möglich, dass ein ballistisches Gutachten in Auftrag gegeben wird, um die Flugbahn des Geschosses zu berechnen.„Ich hörte den Vater schreien: ,Ihr habt ihn umgebracht‘ und sah die Mutter mit dem Kind auf dem Arm die Straße hinunterlaufen“, sagte ein Nachbar der Familie des verletzten Kindes laut der Nachrichtenagentur Ansa.