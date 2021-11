Schulmauer beschmiert: Graffiti-„Künstler“ angezeigt

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits im Juni: Der Leiter einer bekannten technischen Schule in Bruneck hatte die Carabinieri verständigt, nachdem Unbekannte mit Spraydosen die Dachterrasse des Schulgebäudes beschmiert hatten.Die Carabinieri starteten daraufhin die Ermittlungen und suchten Überwachungskameras in der Nähe des Gebäudes, die die Übeltäter vielleicht aufgezeichnet haben könnten.Tatsächlich fanden sie Videomaterial, auf dem 2 Jugendliche als fragwürdige „Künstler“ abgebildet waren. So war es ein Leichtes, die beiden zu identifizieren.Mittels Dekret des Staatsanwaltes statteten die Carabinieri den beiden Jugendlichen einen Besuch ab: Es handelt sich um einen 19-jährigen Studenten und einen 20-jährigen Arbeiter, beide bislang unbescholten und mit Wohnsitz in der Nähe von Bruneck.Bei der Hausdurchsuchung fanden die Carabinieri 18 Spraydosen in den unterschiedlichsten Farben, außerdem mehrere „Mal-Versuche“ auf Papier.Die beiden müssen sich nicht nur des unerlaubten Einbruchs in ein Gebäude verantworten, wofür es eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren setzen kann, sondern auch der Beschmutzung öffentlicher Gebäude, wofür 6 Monate Freiheitsstraße anstehen können. Außerdem müssen die Schmierereien entfernt beziehungsweise für die Putzarbeit gezahlt werden.

liz