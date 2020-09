Schulsprengel Eppan: Schülerin positiv auf Corona getestet

Eine Schülerin an einer Schulstelle im Schulsprengel Eppan wurde am Donnerstag laut deutscher Bildungsdirektion positiv auf das Coronavirus getestet.Die Sicherheitsvorkehrungen hat der lokale Dienst für Hygiene und Gesundheit in Absprache mit der Schule bereits umgehend getroffen. Für die restlichen Schülerinnen und Schüler läuft der Unterricht weiter. Weitere Schritte stimmt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit der Schulleitung ab.Bereits in den vergangenen Tagen hatte es erste positive Fälle an Südtiroler Schulen gegeben. Am Montag war ein Schüler der Technologischen Fachoberschule „Max Valier“ in Bozen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

lpa/pho