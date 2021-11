Schutzbauten: Projekte in Verda-Abtei und im und am Wengener Bach

Im Weiler Verda in der Gemeinde Abtei wurden die Arbeiten zur Wiedererrichtung der beim Sturm Vaia beschädigten Lawinenschutzwerke abgeschlossen. Im Wengener Bach wurden neue Konsolidierungssperren und Uferschutzmauern gebaut und eine Hangrutschung saniert.In den vergangenen Jahren waren nach Unwettern starke Seiten- und Tiefenerosionen im Wengener Bach aufgetreten. Mit einer Sofortmaßnahme konnten die Ufermauern wiederhergestellt werden. Im Juni haben Vorarbeiter Sigisfredo Moling und seine Arbeiter mit dem Bau von Konsolidierungssperren aus Stahlbeton und Zyklopen begonnen, um das Bachbett zu befestigen. Zudem wurden Maßnahmen zum Schutz der Schwarzwasser- und Druckleitung verwirklicht.Insgesamt werden 4 Baulose zu je 250.000 Euro umgesetzt: Für das erste Baulos in Pederoa oberhalb der Brücke unter der Federführung von Projektant und Bauleiter Thomas Gamper haben die Arbeiten Mitte April begonnen und wurden im August abgeschlossen.Bei den 3 Baulosen unterhalb der Örtlichkeit Ciamplò bis unterhalb von Lunz hat Martin Moser das Projekt erstellt, die Bauleitung hat Michael Baumgartner. In der vergangenen Woche wurde das zweite der 4 Baulose abgeschlossen.Auf der orografisch linken Seite des Wengener Baches wurden bepflanzte Holzkrainerwände errichtet, um eine Hangrutschung zu sanieren. Im Zuge der Arbeiten wurde eine Gitterstruktur aus Holz in den Hang eingebaut, mit Erdmaterial befüllt und abschließend begrünt, da das Wurzelwerk dem Gerüst mehr Stabilität verleiht. Mit diesem Eingriff soll zudem verhindert werden, dass sich die Rutschung bei Unwettern vergrößert und damit die Gemeindestraße nach Plans gefährdet. Vorarbeiter Heinz Baumgartner und sein Bautrupp haben die Arbeiten über den Sommer abgeschlossen. In das Projekt wurden 120.000 Euro investiert, es stammt von Caterina Ghiraldo.Im Rahmen einer Sofortmaßnahme wurden im Weiler Verda in der Gemeinde Abtei oberhalb des Hotels Cristallo die Lawinenschutzbauwerke neu aufgestellt. Die vorhergehenden, in den 1990er Jahren errichteten Lawinenverbauungen waren durch großflächige Windwürfe während des Sturmtiefs Vaia Ende Oktober 2018 zerstört worden. Vor Beginn der Neuerrichtung wurde von der Landesabteilung Forstwirtschaft ein Zufahrtsweg angelegt; ab dem Frühjahr 2020 wurde das Schadholz abtransportiert. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde mit dem Neubau der Lawinennetze begonnen. Die Kosten belaufen sich auf rund 570.000 Euro. Die Bauleitung hat Projektant Michael Baumgartner vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz.

