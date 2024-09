Schwerer Brand in Provinz Udine: Friaul bittet Kärnten um Hilfe

Feuer gerät außer Kontrolle

„Wir arbeiten daran, das grenzüberschreitende Protokoll mit Österreich zu aktivieren, damit das Wasser zur Bekämpfung des Brandes aus dem Weißensee und nicht aus der weit entfernteren Adria stammt“, berichtete Riccardo Riccardi, Beauftragter für den Zivilschutz der Region Friaul Julisch Venetien.Das Feuer brach am 19. August nach einem Blitzeinschlag aus und konnte durch den Einsatz von Hubschraubern des Katastrophenschutzes über mehrere Tage hinweg unter Kontrolle gehalten werden. Der Brand habe sich jedoch in den vergangenen Tagen dank der hohen Temperaturen und des Windes ausgebreitet, teilte der friaulische Zivilschutz mit.Ein Dutzend Personen in der Gemeinde Moggio Udinese, darunter einige Touristen, mussten wegen des starken Rauchs evakuiert werden.Am späten Montagvormittag nahm das Feuer an Stärke zu und geriet gegen 14 Uhr außer Kontrolle, obwohl 3 Hubschrauber und 2 Löschflugzeuge im Einsatz waren. Das Feuer tobte in einem sehr steilen Gelände.Am späten Montagabend hatte die linke Flanke des Feuers eine Front von mehreren hundert Metern. Das Feuer erzeugte viel Rauch, der noch in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war, und verzögerte den Einsatz der beiden Canadair-Löschflugzeuge.Die Auswirkungen waren auch in Kärnten spürbar. Wegen des Windes gab es Rauchverwehungen. Gefahr für die Bevölkerung bestehe keine, hieß es von der Kärntner Landesalarm- und Warnzentrale.