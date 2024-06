Schwerer Motorradunfall auf dem Campolongo-Pass

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Ersten Informationen zufolge war das Motorrad Richtung Arabba unterwegs, als es kurz vor 12 Uhr auf der H√∂he von Planac zum Zusammenprall kam.Die Einsatzkr√§fte r√ľckten sofort aus. Sie versorgten den schwer verletzten italienischen Motorradfahrer an der Unfallstelle und flogen ihn anschlie√üend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen. Der Mann soll sich nicht in Lebensgefahr befinden.Die Insassen des Autos wurden nicht verletzt.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Corvara , das Wei√üe Kreuz, die Carabinieri und die Polizei.