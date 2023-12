Schwerer Unfall im Skigebiet Speikboden: 11-Jähriger stürzt 15 Meter in den Wald

Der 11-jährige Urlauberbub stürzte bei der letzten Abfahrt mit den Skiern gegen 16 Uhr und geriet daraufhin über die Rodelbahn hinaus in den nahen Wald. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.Umgehend wurde über die Landesnotrufzentrale Alarm geschlagen. Die Pistenrettung und die Bergrettung Ahrntal eilten unverzüglich an den Unglücksort. Zur Verstärkung wurde auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 gerufen.Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der 11-Jährige zur weiteren Behandlung mit dem Hubschrauber in den Schockraum des Landeskrankenhauses von Bozen eingeliefert.