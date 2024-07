Gesamtverkehr auf A22 nimmt zu – Stagnation am Brenner

„Am Brenner wird es kaum Zunahme geben“

Es tut sich etwas beim Bau von Lärmschutzwänden

Im ersten Halbjahr wurden heuer auf der A22 zwischen Brenner und Modena insgesamt 2,471 Milliarden gefahrene Kilometer registriert – um 1,74 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2023 (2,429 Milliarden Kilometer). Dabei legte der Leichtverkehr heuer auf der Gesamtstrecke Brenner-Modena in den ersten 6 Monaten um 1,89 Prozent gegenüber 2023 zu und der Schwerverkehr um 1,41 Prozent.Anders sieht es auf dem Brenner aus: Dort wurden im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 5,364 Millionen Ein- und Ausfahrten von Fahrzeugen gezählt – Leicht- und Schwerverkehr zusammengerechnet – gegenüber 5,335 Millionen im Jahr 2023. Das ist eine Steigerung von nur 0,55 Prozent. Beim Schwerverkehr liegt die Zunahme auf dem Brenner sogar nur bei minimalen 0,25 Prozent, beim Leichtverkehr sind es 0,74 Prozent. 2,097 Millionen Ein- und Ausfahrten von Schwerfahrzeugen wurden heuer am Brenner gezählt (2023: 2,091 Millionen).A22-Präsident Reichhalter geht davon aus, dass sich der Verkehr auf der Brennerautobahn auch im zweiten Halbjahr in dieser Größenordnung bewegen wird. Auf dem Brenner werde es kaum bis gar keine Zunahme geben, für die Gesamtstrecke Brenner-Modena hingegen sei ein Zuwachs von 1,5 Prozent gegenüber 2023 zu erwarten, meint Reichhalter.Der Tourismus dürfte wegen des Schlechtwetters in den vergangenen Monaten wohl insgesamt keine großen Einbußen erlitten haben: „Zwar kann es sein, dass das schlechte Wetter den einen oder anderen Gast davon abgehalten hat, zu uns zu kommen. Durch Kurzurlaube wurde dies aber sicherlich zum Teil wieder kompensiert“, meint Reichhalter. Das sehe man auch bei den Wochenend-Fahrgästen.Die telematische Maut für Touristen brauche noch eine Eingewöhnungsphase, werde aber mehr als erwartet in Anspruch genommen, berichtet Reichhalter. Etwa 1 bis 2 Prozent des Verkehrs aus dem Ausland werde über die telematische Maut abgewickelt.Während in punkto Ausschreibung der Autobahnkonzession das lange Warten auf Rom weitergeht, tut sich etwas beim Bau der Lärmschutzwände für lärmgeplagte Anrainer: In Brixen steht man vor dem Abschluss. Voraussichtlich noch heuer können die Arbeiten beendet werden, berichtet Reichhalter.In Klausen und Sterzing komme der Bau der Lärmschutzwände auch gut voran. „Noch heuer wollen wir mit dem Bau der Lärmschutzwände in Schrambach beginnen“, kündigt der A22-Präsident an.