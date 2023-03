Sie soll ihm zur Flucht verholfen haben: Schwester von Mafiaboss Denaro verhaftet

Rosalia, genannt Rosetta, auf einem Archivfoto während der Hochzeit ihrer Tochter. - Foto: © ANSA / ANSA

Matteo Messina Denaro. - Foto: © ANSA / CARABINIERI

Der Mafioso und meistgesuchte Verbrecher Italiens Matteo Messina Denaro war – wie berichtet – am 16. Januar nach 30 Jahren Flucht in einer Privatklinik in Palermo festgenommen worden. Dort wurde er seit Monaten wegen eines Dickdarm-Tumors behandelt wurde.Nun wurde auch seine Schwester Rosalia verhaftet. Den Ermittlern zufolge soll die Frau ihrem Bruder jahrelang geholfen haben, sich der Verhaftung zu entziehen. Außerdem soll sie in seinem Namen die „Familienkasse“ und das Verbindungsnetzwerk der „Pizzini“ verwaltet haben, so dass der Mafiaboss während seiner langen Flucht die Beziehungen zu seinen Männern aufrechterhalten konnte. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft von Palermo koordiniert.Rosalia, genannt Rosetta, ist die älteste der 4 Schwestern von Messina Denaro. Sie ist die Mutter von Lorenza Guttadauro, der Anwältin, die den Mafiaführer seit dem Tag seiner Festnahme unterstützt hat, und die Ehefrau von Filippo Guttadauro, der seit 14 Jahren wegen Mafiaverbindungen inhaftiert ist und immer noch wegen des so genannten „ergastolo bianco“ („weißen Lebens“) im Gefängnis sitzt.Der zweite Sohn der Frau, Francesco, soll der Lieblingsneffe des Mafiabosses sein. Er verbüßt eine 16-jährige Haftstrafe, ebenfalls wegen Mafiaverbindungen. In der Provinz Trapani sind momentan zahlreiche Durchsuchungen im Gange.Matte Messina Denaro werden mindestens 50 Morde zur Last gelegt. Den ersten soll der heute 60-Jährige im Alter von 18 Jahren begangen haben.