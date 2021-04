Schwester von Peter Neumair: „Wollten genau an dieser Stelle suchen“

Es klingt unglaublich, ist aber wahr: Genau die Stelle in Trient, wo der Leichnam von Peter Neumair am Dienstag gefunden wurde, wollten seine Angehörige in dieser Woche selbst absuchen. Sie hatten dafür einen „sehr präzisen Hinweis“, erklärt Michaela Neumair, die Schwester des Mordopfers, im exklusiven Interview mit s+.