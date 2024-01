Schwieriger Bergrettungseinsatz in der Langkofelgruppe

‚ÄěIn der Wand herrschten sehr gro√üe Turbulenzen‚Äú

Ein 30 Jahre alter Mann sowie eine 28 Jahre alte Frau aus Deutschland, waren dabei, die bekannte Eiskletterroute ‚ÄěCouloir Mistica‚Äú am Innerkoflerturm in der Langkofelgruppe zu besteigen.Der Mann der vorausging st√ľrzte dann auf einer H√∂he von ca. 2750 Metern rund 20 Meter ins Seil. Dieser klagte √ľber gro√üe Schmerzen am Oberschenkel und so alarmierte die Seilkameradin die Landesnotrufzentrale, die den Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites zum Unfallort anordnete.‚ÄěWir mussten die 2 Bergsteiger mittels Seilwinde aus der Unfallstelle bergen, was sich als √§u√üerst schwierig gestaltete. In der Wand herrschten sehr gro√üe Turbulenzen und der Pilot musste mit sehr gro√üem Geschick und Genauigkeit den Hubschrauber stabil halten damit wir die zwei Bergsteiger sicher bergen konnten‚Äú erkl√§rte Bergf√ľhrer und Windenmann Hubert Moroder der die Seilwinde bet√§tigte.Die 2 Bergsteiger konnten sicher aus der Wand geborgen werden und der verunfallte Mann wurde mit einem schweren Oberschenkelbruch ins Brixner Krankenhaus geflogen.