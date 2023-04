Segantini-Schule bleibt dieses Jahr wohl zu: „Auf Angriff geschlossen reagieren“

Das Musikzimmer mit den Instrumenten steht unter Wasser. - Foto: © Video Aktiv Schnals

Wer die Täter sind, ist noch nicht klar

Der Schaden ist enorm: Schule bleibt vorerst zu

Rückblick: Schock am frühen Morgen

Die Wehrleute saugen das Wasser auf. - Foto: © Video Aktiv Schnals

Dieser Hydrant im zweiten Stock der Schule wurde geöffnet. - Foto: © Video Aktiv Schnals

Schulrefeferin: „Dachte, das sei ein verspäteter Aprilscherz“

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Carabinieri ermitteln. - Foto: © Video Aktiv Schnals

In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte in das seit dem ersten Vandalenakt geschlossene Gebäude in der 30.-April-Straße ein und öffneten – wie schon beim ersten Mal am 19. März – den Hydranten im obersten Stockwerk. STOL hat berichtet. Die Vandalen zogen einen Wasserschlauch in das darunterliegende – offensichtlich, um größtmöglichen Schaden zu verursachen.Bürgermeister Dario Dal Medico, der schon am frühen Morgen in der Schule war, hat sich um 9 Uhr gemeinsam mit der Schulreferentin Emanuela Albieri mit dem italienischen Bildungslandesrat Giuliano Vettorato im Rathaus getroffen.„Wir sind mit einem echten Angriff auf unsere Gemeinschaft konfrontiert. Wir brauchen jetzt Zusammenhalt und Einigkeit, um eine kohärente und konkrete Antwort auf diese Taten zu geben“, sagt der Bürgermeister am Mittag.Ob es dieselben Täter waren wie beim ersten Vorfall vor 2 Wochen, ist noch nicht klar. Die Gemeinde will alle Maßnahmen prüfen, um nicht auf dem finanziellen Schaden sitzen zu bleiben.Bürgermeister Dal Medico: „Die Stadtverwaltung hat sich verpflichtet, die Funktionsfähigkeit des Schulgebäudes so schnell wie möglich wiederherzustellen, während die Ermittlungen von den Carabinieri durchgeführt werden. Für die gerichtliche Phase ist dann die Staatsanwaltschaft zuständig. Wir sind zuversichtlich, dass die Verantwortlichen ermittelt werden können. Danach werden wir als Gemeindeverwaltung alle Maßnahmen prüfen, die ergriffen werden müssen, um die für die Wiederherstellung der Schule aufgewendeten Mittel zurückzuerhalten.“Die Schule wird dieses Jahr wohl nicht mehr öffnen: „Sicher ist, dass die Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit des Gebäudes nun mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schule erst zu Beginn des nächsten Schuljahres wieder zugänglich sein wird. Leider werden sich auch die Sanierungskosten erhöhen. Wir müssen jedoch noch weitere Wochen abwarten, denn die bereits begonnene Schadensschätzung muss nun überarbeitet werden“, sagt der Bürgermeister.Der Alarm wurde am Montag um 5.30 Uhr von einem Passanten ausgelöst, der Wasser ausströmen sah. Die Feuerwehr und die Carabinieri rückten aus.Den Wehrleuten gelang es, das Wasser innerhalb kurzer Zeit wieder aufzusaugen, weil neben der Freiwilligen Feuerwehr Meran auch die Feuerwehren Algund und Gratsch im Einsatz waren. Beim ersten Mal hatten die Wehrleute über 6 Stunden Wasser abgesaugt.Der Schaden ist beträchtlich, wenn auch nicht so groß wie beim ersten Mal, da der erste Wasserschaden noch nicht behoben wurde, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Meran, Alfred Strohmer.Die Referentin für die italienische Schule in Meran, Emanuela Albieri, sagte in einer ersten Reaktion am Morgen zu STOL: „Wir sind alle sehr verärgert. Niemand konnte sich vorstellen, dass sich so etwas wiederholen könnte. Als ich heute von der Überschwemmung gehört habe, dachte ich im ersten Moment, das sei ein verspäteter Aprilscherz.“Wo sich die Täter Zugang verschafft haben, ist derzeit noch nicht klar: Die Carabinieri ermitteln. „2 Wochen nach der ersten Überschwemmung hatte alles zu trocknen begonnen. Nun stehen wir wieder am Anfang“, sagt Albieri. Die Rückkehr des Schulalltages in das Gebäude ist in weite Ferne gerückt.Gibt es Schüler, die einen Groll gegen die Institution hegen? „In einer Schule sind Streitigkeiten an der Tagesordnung“, meint Albieri. „Aber es ist nichts bekannt, das so etwas erklären könnte. Wir sind wirklich geschockt.“Die 18 Klassen der Segantini-Mittelschule sind seit 27. März in den Klassenzimmern der Deflorian-Grundschule untergebracht. STOL hat berichtet.