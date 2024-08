Seis: Auto gegen Mauer – Fahrer verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 21.40 Uhr. Ein in etwa 40 Jahre alter einheimischer Fahrer war mit seinem Pkw bergab unterwegs, als er vermutlich wegen eines Sekundenschlafs auf der Höhe des Hotels „Gstatsch“ gegen eine Mauer prallte. Passanten alarmierten sofort die Einsatzkräfte – Schlimmeres wurde zunächst befürchtet.Ersten Informationen zufolge wurde der Fahrer bei dem Unfall aber nicht schwerer verletzt. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus geflogen.Die Freiwilligen Feuerwehren von Seis und Kastelruth kümmerten sich um die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Behörden.