Seis: Auto von Straße abgekommen – Fahrer verletzt sich erheblich

Gegen 19 Uhr ging der Alarm ein. Der ältere Fahrer aus Seis war mit einem Auto von Kompatsch auf der Seiser Alm Richtung Seis unterwegs, als er bei der 6. Kehre aus ungeklärter Ursache geradeaus fuhr und rund 40 Meter über einen Hang rollte. Das Auto überschlug sich 3 Mal. Der ältere Fahrer verletzte sich bei dem Unfall erheblich.Die Einsatzkräfte versorgten den Verletzten an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Aiut Alpin, das Weiße Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren Seiser Alm, Seis am Schlern und Kastelruth und die Carabinieri.