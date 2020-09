Seis: Kuh aus Mistgrube geborgen

Am späten Samstagnachmittag wurden die Wehrmänner von Seis gegen 18 Uhr von einem Bauer alarmiert: Eine seiner Kühe war in eine Mistgrube gestürzt, daraufhin eingesunken und steckte schließlich bis zum Hals darin fest.Erste Versuche der Kuh, sich selbst zu befreien, scheiterten. Durch ihre hektischen Bewegungen sank das Tier nur noch tiefer ein.In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr von Kastelruth konnte das Tier schließlich in mühevoller Kleinarbeit behutsam aus seiner misslichen Lage befreit werden. Insgesamt standen 10 Mann im Einsatz, um das Tier innerhalb von rund 1,5 Stunden zu bergen.

aj