Selbst fahrende Kinderwägen: Bald auf dem Markt

Wiege auf Knopfdruck

Alarmanlage zum Schutz des Kindes

Bekanntlich sind besonders berufstätige Mütter in unserer modernen Leistungsgesellschaft sehr gefordert und oft überfordert. Der Beruf verlangt viel ab, der Haushalt und die Kinder brauchen viel Kraft und Zeit und private Bedürfnisse kommen oft zu kurz. Die Wirtschaft braucht dringend die Arbeitskraft der Frauen und aus persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Gründen sind Mütter oft genötigt, einem Beruf nachzugehen.Politikerinnen und Politiker machen sich zunehmend darüber Gedanken.Öffentliche Kinderbetreuung durch die Kitas und andere Einrichtungen zur Entlastung der Mütter werden zwar angeboten, doch genügen sie nicht und haben auch ihre besonderen Schwierigkeiten. Nun gibt es neuerdings teilweise mögliche Entlastung durch die Technik der Roboter.Die bekannte Autobauerfirma Tesla, die selbst fahrende Autos baut, bringt demnächst auch selbst fahrende Kinderwägen auf den Markt, um Mütter und auch Väter zu entlasten. Die selbst fahrenden Kinderwägen sind rundum mit Sensoren ausgestattet, sodass es keine Zusammenstöße mit eventuellen Hindernissen geben kann. Über das Handy kann die Zeit programmiert werden, wie lange der Kinderwagen unterwegs sein soll. Jederzeit kann die Wiege auf Knopfdruck wieder nach Hause oder zu einem beliebigen Ort geholt werden. Die Mutter kann von Zuhause oder von ihrem Arbeitsplatz aus auf ihrem Handy jederzeit feststellen, wo sich der Kinderwagen gerade befindet. Auf dem Handy kann sie eventuell auch jederzeit das Kind beobachten.Sollte das Kind während der Fahrt aufwachen oder weinen, dann kann eine automatische Stimme der Mutter beruhigend auf das Kind einwirken. Sie kann über das Handy dem Kind aber auch direkt wohlwollend zureden. Wenn das Kind einmal einnässt, dann sorgen ein eingebautes Absauggerät und ein wärmender Föhn für problemloses Trocknen.Zum Schutz des Kindes meldet sich sofort eine Alarmanlage, wenn eine unbefugte Person sich dem Kind nähern sollte. Babynahrung wird selbstverständlich im Wagen mitgeführt, nur hat man technisch noch nicht eine problemlose Methode gefunden, wie man den Schnuller in den Mund des Kindes bekommt, wenn es durch Schreien Hunger anmeldet. Aber auch diese Schwierigkeit wird man technisch lösen könne.Zunächst dürfen selbst fahrende Kinderwägen aus Sicherheitsgründen nur auf autofreien Promenaden unterwegs sein. Genaue gesetzliche Bestimmungen sind, wie auch für die selbst fahrenden Autos, erst in Ausarbeitung. Es ist zu erwarten, dass diese neue Technik in Zukunft dazu beiträgt, unsere gestressten berufstätigen Mütter und auch Väter etwas zu entlasten.Menschlich bleibt allerdings zu bedenken, dass auch durch diese neue Technik , direkte menschliche Beziehungen und Empathie in unserer Gesellschaft immer weniger werden. Gerade Kleinkinder brauchen viel persönlichen Zuspruch und Körperkontakt. Einsamkeit und Vereinsamung aber auch Aggressionen infolge des Mangels an direkter, persönlicher Kommunikation und körperliche Nähe nehmen in unserer technisierten Gesellschaft mit den entsprechenden negativen Folgen immer mehr zu.